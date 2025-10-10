Sakamoto: Taxas de Trump a China aumentam cacife do Brasil por terras raras

A restrição da China às exportações de terras raras pode abrir espaço para o Brasil crescer no setor, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News 2ª edição, do Canal UOL.

O país asiático controla o refino global desses minerais essenciais para tecnologia e defesa. Para Sakamoto, a medida aumenta o peso do Brasil nas negociações com os Estados Unidos.

A China é grande produtora de terras raras e tem tecnologia de processamento também. Quando ela impõe limites tanto para a utilização da sua tecnologia quanto para a compra, a venda dessas terras raras também abre uma possibilidade para o Brasil, que tem grandes jazidas desse produto. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destaca que o Brasil já sinalizou aos Estados Unidos interesse em ampliar a exploração, mas defende que o país não fique restrito à exportação de matéria-prima.

O próprio Brasil já indicou para os EUA que tem interesse em negociar o aumento da exploração de terras raras. É claro, desde que o Brasil não apenas exporte matéria-prima bruta, mas também possa processar esses produtos aqui, desenvolver tecnologia local e abrir uma parceria com os EUA nesse sentido. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Trump ameaçou mais cedo e agora concretizou. Vai vir um novo sacode. Já fechou a Bolsa aqui no Brasil e o dólar escalou. Precisamos ficar de olho agora no que farão os chineses. Na primeira vez em que Trump subiu o tom com a China, Xi Jinping falou 'eu tenho tamanho para brigar. É 100% que você está botando para os meus produtos? Então são 100% para os seus também" É toma lá, dá cá. Daniela Lima, colunista do UOL

O governo não vai se dar por vencido pelo lobby de bilionário, de bet e de governadores. É importante que se diga. Essa semana, no Congresso Nacional, um dos articuladores da rejeição dessa medida provisória foi o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Outros também participaram, mas em especial ele. É importante dar os nomes devidos. Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP)

Pelo menos dois auxiliares muito próximos do presidente Lula, um deles do PT, disseram que Lula quer e precisa do Pacheco em Minas Gerais. Diante disso, eu estava imaginando que se Pacheco subir ao palanque de Minas e ajudar Lula ali, ele poderia ficar com uma próxima vaga que vai abrir no Supremo caso seja reeleito. Carla Araújo, colunista do UOL

