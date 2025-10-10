Nikolas diz que estratégia é emplacar destaque em projeto por anistia ampla

A estratégia para garantir uma anistia ampla aos condenados pelos atos de 8 de janeiro passa por emplacar um destaque no PL da Dosimetria, afirmou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no Poder e Mercado, do Canal UOL.

O parlamentar lidera mobilização em meio à resistência do governo, do STF e diante de baixa adesão popular, destacando a dificuldade de aprovar um texto que contemple todos os condenados.

Então, a possibilidade que a gente tem é do destaque. Eu não sei qual vai ser o projeto do relator, se ele vai incluir algo, uma anistia como nós desejamos, mas existe a possibilidade do destaque.

Obviamente, isso é uma estratégia. Se eu não me engano, até o Flávio Bolsonaro disse que não vai falar, porque isso é uma questão de momento ali, de plenário.



Então, a possibilidade que nós temos, caso ele [o projeto] não... abranja todo mundo, a gente vai, obviamente, fazer um destaque para poder ter a liberdade aí para todos.

Mas coloco aqui mais uma vez o ponto. Eu sei, eu falo por mim, tá? Eu sei da realidade que é da Câmara, da dificuldade que nós temos hoje no país politicamente e, enfim, realmente não consigo, digamos, fazer uma futurologia aqui de saber o que será feito pela oposição, até mesmo porque eu não respondo por toda oposição.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal

O deputado reconhece que a base do governo deve votar contra a anistia ampla, mas acredita que parte dos parlamentares tem se sensibilizado com a pauta, apesar das dificuldades políticas.

O que o PT vai votar contra, isso é fato. Agora, eu acho que é possível, porque os deputados têm sido sensibilizados. Eu deixo aqui bem claro que eu sei que é muito difícil lutar contra alguém que está com a máquina na mão como o Lula está.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal

O parlamentar também critica a atuação do STF e a pressão sobre o Congresso, alegando interferência do Judiciário em questões que considera competência exclusiva dos parlamentares.

É muito difícil você lutar contra uma instituição como o STF, que atua ativamente no Congresso. Isso é um absurdo. Eu não sei como isso não é falado aqui no Brasil em âmbito de escândalo. Porque os ministros do STF estão na rota de elaboração da anistia.

Isso que é competência exclusiva pelo artigo 48 da nossa Constituição. Inciso oitavo. Isso para mim é um escárnio. Você ter abertamente um ministro do STF agindo e atuando no Poder Legislativo. Então realmente é muito difícil competir contra isso.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: