Lesionado, Dani Olmo vai desfalcar Espanha contra Geórgia e Bulgária nas Eliminatórias

O atacante espanhol Dani Olmo vai ficar de fora das partidas da sua seleção contra a Geórgia, no sábado, em Elche, e contra a Bulgária, na terça-feira, em Valladolid, ambas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, devido a uma lesão, anunciou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta sexta-feira (10).

"O jogador chegou ao centro de treinamento na última segunda-feira com sinais de fadiga muscular, conforme relatado pelo FC Barcelona (seu clube). Desde então, os sintomas têm melhorado gradualmente com o tratamento e a carga de treinos", explicou a RFEF em um comunicado.

O jogador deveria participar de parte do treino programado para esta sexta, mas sentiu um desconforto na perna esquerda e, por isso, desistiu imediatamente.

"Ele passou por exames adicionais e foi diagnosticado com uma lesão muscular, que foi relatada aos serviços médicos do FC Barcelona", afirmou a federação.

O jogador iniciará agora sua recuperação no centro de treinamento da seleção espanhola e retornará a Barcelona no sábado, quando o restante da 'Roja' viaja para Elche para enfrentar a Geórgia, de acordo com a entidade.

Esse desfalque se soma ao do zagueiro do Real Madrid Dean Huijsen, mas também aumenta a tensão com o Barcelona, incomodado pela lesão na virilha de Lamine Yamal durante a Data Fifa de setembro.

rsc/mcd/aam/dd

© Agence France-Presse