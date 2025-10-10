Topo

Notícias

Lecornu 2: Macron renomeia premiê que se demitiu para chefiar novo governo

10/10/2025 17h52

Após duas horas e meia de reuniões no Palácio do Eliseu com lideranças políticas, na tarde desta sexta-feira (10), o presidente Emmanuel Macron anunciou por volta de 22h (hora de Paris) que decidiu reconduzir Sébastian Lecornu à chefia do governo francês. Político do círculo próximo de Macron, Lecornu, que havia apresentado sua demissão na última segunda-feira (6), declarou que "aceita" a sua nomeação "por dever" e tentará construir uma "nova equipe de governo" que "deve incorporar renovação e diversidade de competências". 

A recondução de Lecornu ao cargo de primeiro-ministro provocou imediatamente críticas da oposição. É "mais um tapa na cara dos franceses", denunciou Manuel Bompard, coordenador do partido de esquerda radical LFI, no X. "Estamos propondo esta noite aos parlamentares de esquerda na Assembleia que assinem uma moção de censura imediata e uma nova moção de impeachment do presidente", declarou Mathilde Panot, do mesmo partido, no X.

"O governo Lecornu 2, nomeado por Emmanuel Macron, mais isolado e desconectado do que nunca no Palácio do Eliseu, é uma piada de mau gosto, uma vergonha democrática e uma humilhação para o povo francês. O Reunião Nacional, é claro, censurará imediatamente esta coalizão sem futuro, cuja única razão de ser é o medo da dissolução, ou seja, do povo", afirmou Jordan Bardella, presidente do partido de extrema direita fundado por Marine Le Pen, no X.

A nova equipe ministerial deve ser anunciada nos próximos dias. 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

No porão com Vlado há 50 anos

EUA vão impor tarifa adicional de 100% sobre importações chinesas a partir de novembro, diz Trump

Preços de medicamentos hospitalares recuam 0,38% em setembro, aponta IPM-H

Trump anuncia tarifas adicionais de 100% contra a China

Terremoto de magnitude 7,8 atinge extremo sul da América do Sul e provoca alerta de tsunami

Lecornu 2: Macron renomeia premiê que se demitiu para chefiar novo governo

Beneficiários de planos de saúde fizeram 1,93 bilhão de procedimentos em 2024, diz ANS

Sucessor de Barroso herdará 912 ações

Alta recorde do ouro expõe ordem econômica frágil e põe Brasil sob pressão ambiental

Dólar dispara a R$5,50 com risco fiscal e ameaça tarifária de Trump à China

Macron reconduz Lecornu ao cargo de primeiro-ministro