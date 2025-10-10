Topo

Juros futuros oscilam perto dos ajustes, após quedas com IPCA na véspera

10/10/2025 10h09

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam perto dos ajustes da véspera na primeira hora de negociação desta sexta-feira, 10, com viés de baixa em toda a curva. A leitura benigna do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro favoreceu o fechamento da curva ontem, mas a agenda escassa volta a dar lugar à cautela e gera uma acomodação nas taxas.

No entanto, o dia é de queda dos retornos dos Treasuries e do dólar ante o real, o que inibe ajustes de alta na curva.

Às 9h13, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,010%, ante 14,024% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2029 projetava 13,31%, contra 13,34% da quinta-feira. E a taxa do DI para janeiro de 2030 era de 13,45%, ante 13,47%.

