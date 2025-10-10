Topo

Notícias

Jubs: com cadeiras vazias, campanha lembra vítimas de feminicídio

10/10/2025 17h00

Além do projeto cadeira vazia, o Programa Ser Mulher realiza outras ações. Entre elas a oferta de bolsas de graduação digital para mulheres vítimas de violência doméstica, apoio psicológico e atendimento jurídico para as vítimas em clínicas-escolas de psicologia e nos núcleos de práticas jurídicas das unidades.

Também nesta sexta-feira foi entregue a primeira parte das doações de absorventes arrecadados pelos participantes dos Jubs. Segundo a coordenadora do CBDU Social, Elaine Morellato, foram 28.150 unidades entregues para três escolas de Natal. Porém, a campanha de arrecadação ainda vai continuar na próxima semana. "Além de receber, a gente faz chegar a quem mais precisa", afirma. A segunda entrega de absorventes será realizada no dia 17 de outubro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ex-presidente Dina Boluarte descarta que buscará asilo após sua destituição

Trump diz que muitas pessoas serão afetadas por demissões relacionadas à paralisação do governo

Trump anuncia tarifas adicionais de 100% para China e coloca em dúvida reunião com Xi

Trump: acordo de Gaza é bom para Israel e para todo mundo -

Indicado à vaga de Barroso ao STF será definido após retorno de Lula da Itália, diz Lewandowski

Oposição pode tentar incluir destaque por anistia em projeto de redução de penas, diz Nikolas

Terremoto de magnitude 7,8 é registrado no mar entre América do Sul e Antártida

Wall Street fecha em queda por ameaças tarifárias de Trump

País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, diz governo

Homem é morto a tiros com filho de 1 ano no colo; bebê foi baleado no peito

Randolfe: Governo não se dará por vencido por lobby de bets e governadores