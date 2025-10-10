Topo

Sai vaga, entra jardim: novo projeto no Minhocão escoa água da pista

Jardim de chuva sob o Minhocão, na região central de São Paulo - Divulgação/Prefeitura de São Paulo
do UOL

Fernanda Bassi

Colaraboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 05h30

A Prefeitura de São Paulo está ampliando a construção de jardineiras sob o elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, no centro de São Paulo no local onde antes tinham sido criados bolsões de estacionamento.

O que aconteceu

Os chamados jardins de chuva devem aumentar a área permeável da região e ajudar a escoar a água do elevado. Primeira fase da obra já foi concluída. Ela contemplou o trecho que fica entre as ruas General Jardim e Marquês de Itu.

Em andamento, segunda fase inclui sete quarteirões. As obras de requalificação ocorrem nas avenidas São João e General Olímpio da Silveira, entre a Rua Olímpia Almeida Prado e a Alameda Glete.

Assim como no primeiro trecho, local terá jardins de chuva e floreiras. Segundo a Prefeitura, a configuração da ciclovia e da faixa de ônibus existentes não muda. A previsão é de que os trabalhos durem dois meses, com interdições parciais das vias durante o dia.

Jardins de chuva vão absorver água do elevado

Minhocão - Divulgação/Prefeitura de São Paulo - Divulgação/Prefeitura de São Paulo
Área verde foi instalada embaixo do Minhocão
Imagem: Divulgação/Prefeitura de São Paulo

Conectados por meio de dutos à rede de drenagem do Minhocão, jardins vão ajudar a escoar água. "Eles cumprem a função de aumentar a área permeável da região, mesmo estando localizados em espaço coberto", explicou a secretaria de comunicação da prefeitura.

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), viu projeto semelhante na China e resolveu replicar em São Paulo. Segundo o projeto obtido pelo UOL, plantas trepadeiras também serão cultivadas nas paredes e pilastras do Minhocão, que hoje expõem grafites. A intenção é seguir o modelo existente na Avenida 23 de Maio.

'Soluções baseadas na natureza', disse a prefeitura. Em nota, a administração afirmou que a requalificação da região prioriza "soluções baseadas na natureza". Também estão previstas instalações de bancos, pontos de aluguel de bicicleta e floreiras.

Vice-prefeito queria estacionamento

Em abril, vice-prefeito, coronel Mello Araújo (PL), ordenou a construção de quatro vagas de estacionamento sob o Minhocão, entre as ruas General Jardim e Major Sertório. Ao ser novamente questionado pela reportagem dois meses mais tarde, ele garantiu que a proposta seria expandida, com apenas uma mudança: as vagas seriam intercaladas com jardineiras.

Informação, no entanto, foi desmentida pela prefeitura. Em nota enviada ao UOL nesta semana, a secretaria de comunicação afirmou que "nesta fase" do projeto "não serão criadas vagas para estacionamento", sem especificar se os bolsões estão previstos, quando e onde.

Minhocão - Divulgação/Prefeitura de São Paulo - Divulgação/Prefeitura de São Paulo
Trecho entre as ruas General Jardim e Marquês de Itu foi concluído
Imagem: Divulgação/Prefeitura de São Paulo

Croqui inicial não previa jardim, só vagas para carros. Não havia menção a jardineiras, pontos de locação de bicicletas ou bancos de uso comum no croqui utilizado por funcionários da obra no final de abril. Naquela época, a intervenção era comandada por Mello Araújo e revelava cálculos para a instalação de 16 vagas no sentido centro e nove no sentido bairro.

Expansão ia contra alerta da própria prefeitura. A ampliação do bolsão de estacionamento, que permite manobras de entrada e saída de automóveis no canteiro central da via, afetaria a fluidez e a segurança da operação de ônibus no corredor, segundo a SPTrans (Secretaria Municipal de Transportes). A pasta classificou o projeto como "totalmente inviável".

