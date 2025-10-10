Japão está preocupado com movimentos rápidos e unilaterais do iene, diz ministro das Finanças

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse nesta sexta-feira que o governo está preocupado com a volatilidade excessiva no mercado de câmbio, no momento em que o iene está sob pressão devido a preocupações fiscais.

"Temos visto recentemente movimentos rápidos e unilaterais no mercado de câmbio", disse ele, sinalizando preocupações com a forte queda do iene desde a eleição de Sanae Takaichi como nova líder do partido governista no sábado.

O iene está a caminho de uma queda de quase 4% nesta semana, seu maior declínio desde o início de outubro do ano passado, à medida que os investidores se preocupam com a postura mais expansionista do ponto de vista fiscal de Takaichi e com as chances cada vez menores de um aumento da taxa de juros no curto prazo.

"Como já afirmei antes, o importante é que as taxas de câmbio se movimentem de forma estável, refletindo os fundamentos econômicos", disse Kato em uma coletiva de imprensa regular. "O governo monitorará minuciosamente as flutuações excessivas e os movimentos desordenados no mercado cambial."

Falando de modo geral sobre o impacto dos movimentos da taxa de câmbio na economia japonesa, há efeitos positivos e negativos que se manifestam por meio de vários canais, disse Kato. "A extensão e a natureza desses efeitos variam de acordo com o ambiente econômico nacional e global do momento", acrescentou.

Na quinta-feira, Takaichi disse em uma entrevista para a televisão que ela não gostaria de provocar quedas excessivas do iene. "Mas, em geral, há prós e contras em um iene fraco", disse Takaichi.

Embora um iene fraco sirva como um amortecedor para os fabricantes afetados pelas tarifas mais altas dos Estados Unidos, ele prejudica as famílias ao aumentar o custo das importações de matérias-primas, disse ela.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)