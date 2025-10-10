Jader Filho enaltece Galípolo e critica Campos Neto em lançamento de novo crédito imobiliário

O ministro das Cidades, Jader Filho, aproveitou nesta sexta-feira, 10, o discurso na cerimônia de lançamento do novo modelo de crédito imobiliário para criticar o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto e exaltar o sucessor no comando da autarquia, Gabriel Galípolo. Ao lembrar das soluções trabalhadas junto à direção anterior do BC para destravar o crédito imobiliário, Jader Filho disse que sua equipe propôs duas alternativas. Uma era a redução da taxa de juros, de modo a conter a saída de recursos da poupança, principal fonte do crédito imobiliário, para outras aplicações financeiras. A outra era a liberação de depósitos compulsórios para ampliar os recursos disponíveis a financiamentos da moradia.

"Nenhum dos dois foi possível. Não nos deram sequer a menor atenção em relação ao pleito levado pelo ministério das Cidades à presidência do Banco Central. Com a chegada do presidente Galípolo, tudo muda", declarou o ministro das Cidades.

Na sequência, Jader Filho pediu uma salva de palmas ao chefe do BC, que participou da cerimônia, pela "coragem de mexer numa coisa que ninguém tinha coragem de mexer".

O ministro classificou o novo modelo como uma "mudança histórica" no financiamento imobiliário do País. "Nesse governo, ninguém fica para trás. Essa é a síntese do dia de hoje", ressaltou.