Israel declara que Hamas foi derrotado "em todos os lugares onde lutamos contra eles"
(Reuters) - O Hamas não é mais o grupo militante cuja invasão de Israel desencadeou a guerra de dois anos em Gaza, disse o porta-voz militar israelense na sexta-feira, no início de um cessar-fogo com o grupo militante palestino.
"O Hamas não é o Hamas de dois anos atrás. O Hamas foi derrotado em todos os lugares onde lutamos contra eles", afirmou o general de brigada Effie Defrin, porta-voz militar, a repórteres em uma coletiva.
Ele pediu aos moradores palestinos de Gaza que evitem entrar nas áreas sob controle das Forças de Defesa de Israel no enclave.
"Estou pedindo aqui aos residentes de Gaza que evitem entrar nas áreas sob controle das IDF. Cumpram o acordo e garantam sua segurança", disse ele.
Milhares de palestinos desalojados começaram a se dirigir às suas casas abandonadas depois que um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entrou em vigor na sexta-feira e as tropas israelenses começaram a se retirar de partes de Gaza.
(Reportagem de Howard Goller)