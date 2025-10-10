Topo

Notícias

Israel declara que Hamas foi derrotado "em todos os lugares onde lutamos contra eles"

10/10/2025 09h51

(Reuters) - O Hamas não é mais o grupo militante cuja invasão de Israel desencadeou a guerra de dois anos em Gaza, disse o porta-voz militar israelense na sexta-feira, no início de um cessar-fogo com o grupo militante palestino.

"O Hamas não é o Hamas de dois anos atrás. O Hamas foi derrotado em todos os lugares onde lutamos contra eles", afirmou o general de brigada Effie Defrin, porta-voz militar, a repórteres em uma coletiva.

Ele pediu aos moradores palestinos de Gaza que evitem entrar nas áreas sob controle das Forças de Defesa de Israel no enclave.

"Estou pedindo aqui aos residentes de Gaza que evitem entrar nas áreas sob controle das IDF. Cumpram o acordo e garantam sua segurança", disse ele.

Milhares de palestinos desalojados começaram a se dirigir às suas casas abandonadas depois que um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entrou em vigor na sexta-feira e as tropas israelenses começaram a se retirar de partes de Gaza.

(Reportagem de Howard Goller)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Putin diz que Trump faz muito pela paz

SAIBA MAIS-Quem é Maria Corina Machado, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz

'Sou contra ministro do STF se eternizar no cargo', diz Joaquim Barbosa

Brasil goleia Coreia do Sul (5-0) em amistoso preparatório para Copa de 2026  erc/mcd/aam

Lista de Israel dos detidos que podem ser libertados não inclui líderes da luta armada palestina

Anvisa interdita medicamentos após mudança de cor e inseto em frasco

Israel declara que Hamas foi derrotado "em todos os lugares onde lutamos contra eles"

Semana de Moda de Paris: ar fresco, mas sem revolução

Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou 'a política acima da paz'

Partes de Kiev ficam no escuro após ataque russo em massa

EUA quer proibir companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia