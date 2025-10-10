Israel completa primeira fase de retirada de Gaza (enviado dos EUA)

O Exército israelense concluiu a primeira fase de sua retirada de Gaza, dando início ao período de 72 horas para o movimento islamista Hamas libertar reféns, informou o enviado dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (10).

O Comando Central do Exército dos EUA "confirmou que o Exército israelense concluiu a primeira fase de sua retirada em direção à linha amarela às 12h00, horário local", disse o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, na plataforma X. "O período de 72 horas para a libertação dos reféns começou".

