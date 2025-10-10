Topo

Notícias

INSS proíbe Banco Master de conceder consignados a aposentados e pensionistas, após reclamações

São Paulo

10/10/2025 14h14

O governo proibiu o Banco Master de conceder empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, diante do "volume expressivo" de reclamações. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 10, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que não renovou o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que autorizava a instituição financeira de Daniel Vorcaro a iniciar novas operações da modalidade.

A decisão tem caráter preventivo e seguirá em vigor até a conclusão de apurações em andamento, de acordo com a nota.

O INSS também condiciona uma eventual reversão da revogação ao "atendimento integral à legislação e aos regulamentos que disciplinam o crédito consignado".

Com a medida, o INSS instruiu o Dataprev a cancelar os acessos do Master aos ambientes operacionais do consignado.

De acordo com o órgão, o processo levou em consideração os múltiplos relatos de dificuldades para cancelamento, cobranças indevidas e operações não reconhecidas. Também foram identificados indícios de descumprimentos de parâmetros normativos como exigência de autorização expressa, autenticação biométrica, guarda adequada de documentos e responsabilidade pela atuação de correspondentes bancários.

"O credenciamento do Banco Master S.A. poderá ser reavaliado após a conclusão das apurações mencionadas e a apresentação de comprovação de conformidade integral às normas aplicáveis", afirma o INSS.

A proibição representa mais um revés para o banco, que vem correndo contra o tempo para se capitalizar.

O Banco Central negou a venda do Bluebank, subsidiária do Master, para Maurício Quadrado, como mostrou na quinta-feira o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A autoridade monetária já havia rejeitado a oferta do Banco de Brasília pelo Master por falta de "viabilidade econômica".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Cerca de 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza desde o cessar-fogo (Defesa Civil)

Grevistas protestam contra chegada da Shein em tradicional loja de departamento de Paris

Empresas apostam em plantas que coletam metais estratégicos

Que papel a UE pode assumir na reconstrução de Gaza?

O que é nuvem laranja de 'explosão' vista por moradores em cidade na Bahia?

Dino ganha ação de R$ 1,2 milhão contra hospital onde filho morreu

Imprensa estrangeira pede acesso imediato e independente a Gaza

Drones e cães são usados para buscar menino que sumiu dentro de casa no PR

Fenômeno La Niña retorna e deve permanecer ativo até o início de 2026

CMN ajusta regras para renegociação de dívidas rurais de produtores do RS

BNDES aprova R$ 250 mi para Suzano restaurar 24 mil hectares de áreas degradadas em 6 Estados