Indicado à vaga de Barroso ao STF será definido após retorno de Lula da Itália, diz Lewandowski

16.set.2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, em comissão especial na Câmara - Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
São Paulo, 10

10/10/2025 19h28

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que o novo nome para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso no STF (Supremo Tribunal Federal) deverá ser escolhido e indicado após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da viagem à Itália.

Lula embarca amanhã para Roma, onde participará do Fórum Mundial da Alimentação 2025. Apesar da data marcada para a ida, ainda não há previsão oficial de retorno.

"Essas decisões têm que ser rápidas, mas bem ponderadas. O presidente tem o tempo dele. Ele tem uma viagem marcada para o exterior, e creio que, na volta, isso deve ser decidido", afirmou Lewandowski durante o Fórum Esfera, realizado em Belém (PA).

Durante o evento, Lewandowski também elogiou magistrado. "O ministro Barroso desempenhou um excelente trabalho no Supremo. Foi um ótimo colega, um intelectual de proa, e vai fazer falta. Todos aprendemos muito com ele".

Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do STF na última quinta-feira, 9. Aos 67 anos, ele poderia permanecer no cargo até os 75, idade limite para ministros da Corte. No final de setembro, ele havia transferido a presidência do STF ao ministro Edson Fachin.

Questionado sobre possíveis indicações, Lewandowski negou estar envolvido nas discussões e disse que não manifestou preferência por nenhum nome para a sucessão.

"Eu, como cidadão, quero que haja alguém que tenha os requisitos constitucionais, notável saber jurídico e reputação ilibada. Essa é uma decisão pessoal do presidente, e ele não precisa consultar ninguém", declarou o ministro da Justiça.

