Topo

Notícias

Incerteza política na França afeta confiança e crescimento, diz chefe do BC

10/10/2025 08h16

PARIS (Reuters) - A incerteza política da França está custando ao país pelo menos 0,2 ponto percentual de crescimento econômico e corre o risco de minar ainda mais a confiança das empresas e dos consumidores, disse o chefe do banco central, François Villeroy de Galhau, nesta sexta-feira.

O presidente Emmanuel Macron deve nomear seu sexto primeiro-ministro em menos de dois anos nesta sexta-feira, com o objetivo de acabar com a pior crise política da segunda maior economia da zona do euro em décadas.

"A incerteza nacional está nos custando pelo menos 0,2 ponto percentual de crescimento", disse Villeroy à rádio RTL.

"A incerteza é o oposto da confiança e, portanto, o inimigo número um do crescimento... As famílias economizam mais quando estão preocupadas e, portanto, consomem menos. As empresas esperam para investir."

Comentando sobre a pesquisa econômica mensal do Banco da França divulgada na quinta-feira, Villeroy disse: "Se eu tivesse que resumir, acho que a confiança não está muito alta porque estamos todos fartos dessa bagunça política, mas a economia está se mantendo... graças à coragem dos empresários e ao trabalho árduo dos franceses."

Villeroy disse que a França precisa reduzir sua dívida crescente e que seria melhor se seu déficit público não ultrapassasse 4,8% do Produto Interno Bruto em 2026.

O primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, que está deixando o cargo, disse no final do mês passado que sua meta era um déficit orçamentário de cerca de 4,7% do PIB em 2026, abaixo da previsão de 5,4% deste ano.

"A meta é de 3% (do PIB) em 2029, esse é um compromisso que assumimos com a Europa", disse Villeroy, acrescentando que "toda a Europa está nos observando" e alertando que "os investidores podem nos punir nos mercados".

"Temos quatro anos para reduzir o déficit em 2,4%. Precisamos cobrir um quarto dessa distância no primeiro ano. Precisamos reduzi-lo em pelo menos 0,6. Portanto, acredito que seria desejável que o déficit não ultrapassasse 4,8% em 2026", acrescentou.

Perguntado se havia sido procurado para assumir um cargo no próximo gabinete francês, Villeroy disse: "Minha missão no Banco da França é servir ao país".

(Reportagem de Makini Brice e Dominique Vidalon)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

María Corina Machado, cérebro e coração da oposição na Venezuela

Cecafé: exportação de café cai 18,4% em setembro, mas receita sobe 11,1%

Chuvas devem favorecer início da safra 2025/26 e aliviar cenário de seca

Israel completa primeira fase de retirada de Gaza (enviado dos EUA)

Plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcança 25,6%, diz bolsa

Café: setor de grãos especiais pode faturar até US$ 70 mi em negócios no Japão

Casa Branca diz que comitê do Nobel coloca "política acima da paz"

Príncipe William chora em vídeo sobre prevenção ao suicídio

Forte terremoto de magnitude 7,4 atinge Filipinas; alertas de tsunami são suspensos

Frio dá trégua, mas chuva vem forte em São Paulo

China anuncia tarifas portuárias especiais a barcos vinculados aos EUA