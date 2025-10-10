iFood lança ferramenta de IA que permite fazer pedidos pelo WhasApp

O iFood lançou a assistente de inteligência artificial (IA) generativa Ailo, que permite ao consumidor fazer pedidos por meio de conversas de WhatsApp, com uma agilidade 33% maior do que pelo aplicativo tradicional.

A ferramenta está em fase de testes, e a expectativa da empresa é que ela seja capaz de melhorar a experiência do consumidor, oferecendo opções de acessibilidade, ao permitir que as compras sejam feitas utilizando as funções do aplicativo de mensagens, como voz e texto.

Segundo a diretora de Tecnologia e Inovação da empresa, Isabella Piratininga, a ferramenta entende contextos e preferências dos consumidores, sugerindo opções personalizadas.

Ela explicou que o projeto faz parte da estratégia do iFood de ampliar a interação com o consumidor fora do seu aplicativo original, acompanhando o cliente em diferentes canais.

esde o início dos testes, em junho de 2025, mais de 70 mil pessoas já interagiram com o assistente, registrando 100 mil conversas e apresentando resultados como aumento de 48% nas conversões de busca. "Isso prova que estamos sendo muito assertivos naquilo que ele consumidor está procurando", disse Piratininga.

A base tecnológica do Ailo integra modelos de inteligência artificial da Anthropic, OpenAI e AWS, combinados ao Large Commerce Model (LCM), desenvolvido em parceria com a Prosus.

O LCM é treinado com bilhões de interações de consumo e permite entender intenções e hábitos dos usuários, oferecendo recomendações personalizadas.

O iFood pretende expandir os testes ao longo dos próximos 12 meses, consolidando o Ailo como parte central da sua estratégia de conveniência e personalização.