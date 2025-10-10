Topo

Ibovespa avança na abertura com ajuda de Vale

10/10/2025 10h12

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abriu com viés positivo nesta sexta-feira, com Vale entre os principais suportes, endossada pela alta dos futuros do minério de ferro na China, enquanto Petrobras pesava na ponta negativa, em meio ao declínio do petróleo no exterior.

Às 10h09, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 0,33%, a 142.175,65 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, subia 0,37%.

(Por Paula Arend Laier)

