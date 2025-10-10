IBGE: Produção industrial cai em 9 dos 18 locais pesquisados em agosto ante agosto/2024

A produção industrial caiu em nove dos 18 locais pesquisados em agosto de 2025 ante agosto de 2024, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Vale citar que agosto de 2025 (21 dias) teve 1 dia útil a menos que igual mês do ano anterior (22)", lembrou o IBGE.

Houve perdas no Mato Grosso (-12,8%), Maranhão (-11,4%), Amazonas (-9,3%), Mato Grosso do Sul (-5,7%), Ceará (-5,5%), Minas Gerais (-4,8%), Pernambuco (-2,5%), São Paulo (-2,4%) e Santa Catarina (-2,2%). Na direção oposta, foram registradas elevações no Espírito Santo (15,3%), Rio de Janeiro (6,1%), Pará (5,8%), Paraná (3,8%), Bahia (3,4%), Rio Grande do Norte (3,3%), Goiás (2,9%), Rio Grande do Sul (1,1%) e Região Nordeste (0,5%).

Na média global, a indústria nacional encolheu 0,7% em agosto de 2025 ante igual mês de 2024.