IBGE: IPP de agosto é o sétimo mês seguido de deflação

A queda de 0,20% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de agosto foi o sétimo mês consecutivo de deflação no indicador, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve reduções também em fevereiro (-0,12%), março (-0,60%), abril (-0,12%), maio (-1,21%), junho (-1,27%) e julho (-0,31%). Como consequência, o IPP acumulou redução de -3,62% no ano.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.