Topo

Notícias

IBGE: IPP cai 0,2% em agosto ante queda de 0,31% em julho

Rio de Janeiro

10/10/2025 09h32

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou recuo de 0,20% em agosto, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de julho foi revista de uma redução de 0,30% para uma queda de 0,31%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação. Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma queda de 3,62% no ano e avanço de 0,48% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 1,39% em agosto, após a elevação de 2,46% em julho. Já a indústria de transformação registrou uma redução de 0,15% em agosto, ante um recuo de 0,43% em julho.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Putin diz que Trump faz muito pela paz

SAIBA MAIS-Quem é Maria Corina Machado, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz

'Sou contra ministro do STF se eternizar no cargo', diz Joaquim Barbosa

Brasil goleia Coreia do Sul (5-0) em amistoso preparatório para Copa de 2026  erc/mcd/aam

Lista de Israel dos detidos que podem ser libertados não inclui líderes da luta armada palestina

Anvisa interdita medicamentos após mudança de cor e inseto em frasco

Israel declara que Hamas foi derrotado "em todos os lugares onde lutamos contra eles"

Semana de Moda de Paris: ar fresco, mas sem revolução

Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou 'a política acima da paz'

Partes de Kiev ficam no escuro após ataque russo em massa

EUA quer proibir companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia