Humorista que deu pontapé em criança em Paris se apresenta à Justiça: 'Achei que era furto'

10/10/2025 12h07

A humorista belga-argelina Nawell Madani, famosa na França, foi convocada pela Justiça do país a 'prestar esclarecimentos' após ter dado um chute violento em um menino de seis anos, que foi hospitalizado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11) pelo Ministério Público de Paris, que abriu uma investigação por violência.

A humorista pode ser acusada de violência contra menores de 15 anos. Em vez de um julgamento, o Ministério Público pode optar por aplicar medidas alternativas, que incluem o pagamento de uma contribuição a uma associação de apoio às vítimas. O valor é definido com base na gravidade dos fatos e na renda do autor da infração e pode chegar a € 3 mil, o equivalente a R$ 18.900. 

"Este caso não merecia um julgamento. O Ministério Público compartilha dessa análise, já que Nawel Madani foi convocada para uma medida alternativa que permitirá uma reparação proporcional aos fatos", declarou nesta sexta-feira (11) Caroline Toby, advogada da humorista.

Madani disse estar "profundamente abalada" com o que aconteceu e expressou toda a sua tristeza à criança e à família, já havia declarado anteriormente a advogada.

Como ocorreu a agressão 

A agressão ocorreu no dia 7 de outubro, por volta das 22h30, na avenida Champs-Élysées. O menino Djulian, de seis anos, queria tirar uma foto da humorista, segundo a família e testemunhas.

"Ela se virou e deu um enorme chute no tórax dele", contou Nabil, um dos irmãos da criança, ainda abalado. "O menino voou e caiu no chão. Enquanto ele estava caído, ouvi ela dizer: "Agora você vai me respeitar". Djulian se levantou, chorou e correu para os braços do pai. 

A cena foi filmada por um morador da avenida e terminou com a hospitalização do menino no hospital Necker, no 15º distrito de Paris. Segundo informações do jornal Le Parisien, a humorista se apresentou espontaneamente à delegacia do 8º distrito da capital e relatou ter sido abordada por um grupo de crianças. Temendo um roubo, acabou desferindo um golpe contra uma delas. 

De acordo com o depoimento do pai da criança, ele estava saindo de um restaurante com a família quando Nabil, o irmão mais velho de Djulian, que já havia trabalhado como figurante com a atriz, a cumprimentou. O menino, curioso, perguntou quem era ela e pediu ao pai para tirar uma foto. 

Os três irmãos mais velhos então correram até Madani, seguidos por Djulian. "Ela se irritou e disse: 'Fiquem atrás'", relatou um dos irmãos. Os mais velhos pararam, mas Djulian continuou correndo. O garoto viu o cachorro da atriz no saco de transporte e tentou acariciá-lo.

Após a agressão, Madani teria deixado o local antes da chegada dos socorristas.  "Ele estava muito abalado e sentia dor no tórax", disse o pai. Na terça-feira, a família voltou ao hospital para exames complementares, já que Djulian continuava reclamando de dor. 

Aos 44 anos, a humorista, que é famosa na França, ganhou notoriedade no Jamel Comedy Club em 2012, uma plataforma que revela novos talentos do humor.

Com agências

