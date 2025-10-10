Homem é morto a tiros com filho de 1 ano no colo; bebê foi baleado no peito

Um homem apontado como chefe do Comando Vermelho no Amazonas foi morto a tiros na noite de ontem em Santa Catarina, no momento em que estava com o filho de 1 ano e oito meses no colo. O bebê também foi atingido pelos disparos.

O que aconteceu

Alexandre Araújo Brandão, o "Xuruca", 37, foi executado em frente ao prédio onde morava, no bairro Campeche, em Florianópolis. Ele tentou fugir, mas foi atingido por vários disparos, não resistiu e morreu no local. As informações são da Polícia Militar de Santa Catarina.

Filho de Alexandre foi atingido por dois tiros, no peito e no tornozelo. A criança foi socorrida e está internada em estado grave no Hospital Infantil Joana de Gusmão.

Criança passou por uma cirurgia ortopédica e segue hospitalizada. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde catarinense informou que "o bebê segue internado e sendo assistido com todos os recursos necessários para a manutenção de sua vida".

Suspeito fugiu após o crime e ainda não foi identificado. O homem estava em um carro, que foi abandonado e localizado pela polícia em outro bairro. O automóvel será periciado. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Santa Catarina.

Vítima seria chefe do CV

Alexandre Araújo Brandão é apontado como líder do Comando Vermelho no Amazonas. O CV é uma facção criminosa que surgiu no Rio de Janeiro, mas que se expandiu para outros estados, principalmente na região Norte do Brasil.

Xuruca, como ele era conhecido, tem ficha criminal extensa. O homem respondia em liberdade por um homicídio e era investigado por participação em outros assassinatos. Ele também era acusado de lavagem de dinheiro do tráfico, formação de quadrilha, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Alexandre chegou a ser preso em janeiro de 2024, quando já morava em Florianópolis. Apesar do histórico criminal, ele foi solto e teria continuado na facção.

Em julho deste ano, ele foi alvo de uma tentativa de assassinato em Manaus, mas sobreviveu. Não foi informado se os dois ataques têm conexão.