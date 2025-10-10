Topo

Hamas anuncia início da ajuda a Gaza no sábado e reabertura de Rafah

Mediadores informaram que o cruzamento de Rafah será reaberto para civis - Hatem Khaled / Reuters
Mediadores informaram que o cruzamento de Rafah será reaberto para civis Imagem: Hatem Khaled / Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, em Brasília

10/10/2025 20h00Atualizada em 10/10/2025 20h00

O Hamas afirmou que a entrega de suprimentos humanitários em Gaza, incluindo gás e combustíveis, começará amanhã, em uma tentativa de aliviar a crise na região. Informação é do jornal israelense Haaretz Daily.

O que aconteceu

A medida pode aliviar o desabastecimento extremo que Gaza enfrenta, especialmente em eletricidade, medicamentos e alimentos. No entanto, eficácia dependerá de acesso seguro ao território, integridade das rotas e supervisão para evitar desvios ou ataques durante a operação

Mediadores também pediram à Israel Electric Corporation que se prepare para retomar o fornecimento de energia em Gaza. Ainda assim, detalhes logísticos e de segurança precisam ser alinhados para que a operação tenha sucesso.

A reabertura da passagem de Rafah, que também beneficiará civis, vai ajudar o fluxo de ajuda. Além disso, manter o fornecimento de produtos delicados como combustíveis e gás exige infraestrutura e garantias de segurança para os transportes.

Cessar-fogo começou oficialmente na manhã de hoje, às 6h (de Brasília). "Aproximadamente 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza hoje", declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil que opera sob a autoridade do governo do grupo islamista palestino Hamas.

Retorno a Gaza coincide com a retirada das tropas israelenses. O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, confirmou que seus soldados "começaram a se posicionar ao longo das linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns".

Trégua na guerra faz parte de primeira parte de acordo firmado nesta semana. Nos próximos dias, os dois lados devem aprofundar as discussões sobre a libertação dos 48 reféns israelenses, dos quais 20 estima-se que estejam vivos, e de prisioneiros palestinos. Trump disse acreditar que troca comece na segunda-feira.

Palestinos e israelenses comemoram o acordo. Acampamentos foram palco de celebrações de palestinos. Durante os mais de dois anos de guerra, mais de 60 mil foram mortos e cerca de 1.200 do lado israelense. Já em Israel, famílias se reuniram na Praça dos Reféns.

Com informações da AFP

