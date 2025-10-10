Haddad: novo crédito imobiliário é medida estrutural conquistada 'graças ao Banco Central'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 10, que o novo crédito imobiliário é uma medida estrutural conquistada "graças ao Banco Central", que apresentou um modelo estrutural de mudança do financiamento, "garantindo que todos os penduricalhos da poupança deem lugar a um financiamento estrutural".

Segundo Haddad, o novo crédito imobiliário é "muito melhor" do que a liberação do crédito compulsório, porque garante a sustentabilidade e a segurança do financiamento imobiliário.

O ministro também disse que usará o ano de 2026 como base para fazer uma modelagem que garantirá crédito barato e que permitirá avaliar parâmetros, de acordo com normas do BC, do Planejamento e da Fazenda, anualmente.

"Nós esperamos que no final do ano que vem, as condições de política monetária estejam substancialmente diferentes das atuais. Então nós podemos rever os parâmetros", afirmou ele, durante cerimônia para apresentar o novo crédito imobiliário, em São Paulo.

Haddad também disse que o Marco de Garantias está dando uma oportunidade de as indústrias automobilística e de construção civil expandirem os negócios com segurança.