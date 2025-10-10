Topo

Haddad diz que Lula será lembrado pela reforma tributária sobre consumo e sobre renda

10/10/2025 12h24

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 10, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, será lembrado pela reforma tributária sobre o consumo, que era aguardada há 40 anos, e também pela reforma tributária sobre a renda.

Haddad citou que a reforma tributária sobre a renda é importante não apenas pela isenção de salários até R$ 5 mil, mas também porque o Brasil havia criado paraísos fiscais dentro de sua própria economia, com "fundos familiares fechados que não pagavam imposto, numa anomalia que só acontecia no Brasil".

As declarações foram feitas durante cerimônia para apresentar o novo crédito imobiliário, em evento realizado em São Paulo.

