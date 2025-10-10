Grandes bancos estudam emissão de stablecoin atrelada a moedas do G7

Por Elizabeth Howcroft e Tommy Reggiori Wilkes

(Reuters) - Dez grandes bancos, incluindo Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UBS estão estudando conjuntamente a emissão de uma stablecoin, no mais recente sinal de que as finanças tradicionais estão buscando acompanhar o crescimento dos ativos digitais.

O grupo de credores, que inclui Citi, MUFG, Barclays, TD Bank, Santander e BNP Paribas, trabalhará em conjunto para explorar a criação de ativos baseados em blockchain atrelados a moedas do G7, disseram os bancos em comunicado na sexta-feira.

O projeto, que está em seus estágios iniciais, explorará se há valor na emissão de ativos em blockchains públicos que são atrelados 1:1 a moedas do mundo real - um tipo de criptomoeda conhecida como stablecoins.

"O objetivo da iniciativa é explorar se uma nova oferta em todo o setor poderia trazer os benefícios dos ativos digitais e aumentar a concorrência em todo o mercado, garantindo ao mesmo tempo a total conformidade com os requisitos regulatórios e as melhores práticas de gerenciamento de risco", disseram os bancos.

INTERESSE POR STABLECOINS

Vários bancos e outras instituições financeiras anunciaram planos para analisar o lançamento de stablecoins, uma vez que o aumento dos preços das criptomoedas e o apoio do presidente dos Estados Unidos ( EUA), Donald Trump, ao setor provocaram um ressurgimento do interesse na ideia de usar blockchain no sistema financeiro convencional.

Os órgãos reguladores e as autoridades financeiras expressaram preocupação com o fato de que as stablecoins poderiam facilitar a movimentação de fundos fora dos sistemas bancários regulamentados, potencialmente prejudicando o papel dos bancos comerciais nos fluxos de pagamentos globais.

O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, advertiu os bancos do Reino Unido contra a emissão de suas próprias stablecoins, enquanto a presidente do banco central Europeu, Christine Lagarde, disse em junho que as stablecoins emitidas de forma privada representavam riscos para a política monetária e a estabilidade financeira.

Até agora, as stablecoins têm sido amplamente usadas para movimentar dinheiro entre mercados de criptografia, que continuam sendo uma pequena parte dos mercados financeiros mais amplos. Quase nove décimos das transações de stablecoins estão relacionadas ao comércio de criptomoedas, enquanto apenas 6% são para pagamento real de bens ou serviços, estimou o BCG em um relatório no início deste ano.

O mercado é dominado pela Tether, sediada em El Salvador, que responde por US$ 179 bilhões dos US$ 310 bilhões em stablecoins em circulação, de acordo com a CoinGecko.

O Société Générale da França, que não foi incluído na lista, tornou-se o primeiro grande banco a emitir uma stablecoin lastreada em dólares por meio de sua subsidiária de ativos digitais no início deste ano. O token não foi amplamente adotado, com apenas US$ 30,6 milhões em circulação.

STABLECOIN EM EURO

Um consórcio separado de nove bancos europeus, incluindo os pesos pesados ING e UniCredit, disse no mês passado que estava formando uma nova empresa para lançar uma stablecoin denominada em euros.

Alguns chefes de bancos dizem que veem uma promessa maior na tokenização de ativos financeiros, na qual representações digitais de ativos como depósitos, ações e títulos são criadas e armazenadas em um blockchain. O presidente-executivo do Citi disse em julho que os depósitos tokenizados eram provavelmente mais importantes do que uma stablecoin.

Muitos desses projetos permanecem na fase piloto e os executivos disseram no ano passado que os esforços para tokenizar os ativos estavam avançando mais lentamente do que o esperado.