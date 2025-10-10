Topo
Governo confirma datas de pagamento do Bolsa Família em outubro; veja

Bolsa Família Imagem: Reprodução
10/10/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, segundo informações publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma segue o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os depósitos são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando as datas são antecipadas para assegurar que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando-se até o dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em outubro

  • Final do NIS 1: 20/10
  • Final do NIS 2: 21/10
  • Final do NIS 3: 22/10
  • Final do NIS 4: 23/10
  • Final do NIS 5: 24/10
  • Final do NIS 6: 27/10
  • Final do NIS 7: 28/10
  • Final do NIS 8: 29/10
  • Final do NIS 9: 30/10
  • Final do NIS 0: 31/10

Próximos calendários

  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e tipos de benefícios

O programa é composto por diferentes parcelas, conforme a composição familiar:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): acréscimo destinado a garantir renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 voltado a gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses, incluído desde setembro.

Critérios para manter o benefício

Para continuar recebendo o auxílio, as famílias precisam cumprir exigências nas áreas de saúde e educação, como:

garantir frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gestação;

manter o monitoramento do crescimento e da nutrição de crianças menores de 7 anos;

estar com o cartão de vacinação atualizado, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas condições, como faltas escolares ou vacinas atrasadas, pode resultar em bloqueio temporário do pagamento. Por isso, é essencial que as famílias mantenham todas as obrigações em dia para garantir a continuidade do benefício.

