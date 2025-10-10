Topo

Gabão vence Gâmbia (4-3) nas Eliminatórias com 4 gols de Aubameyang, que é expulso

10/10/2025 13h19

O Gabão, que derrotou a Gâmbia por 4 a 3 nesta sexta-feira (10) em Nairóbi, no Quênia, manteve suas esperanças de se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2026, mas terá que fazê-lo sem Pierre-Emerick Aubameyang. O astro marcou os quatro gols mas foi expulso.

O atacante do Olympique de Marselha, que balançou as redes duas vezes em cada tempo (20', 42', 62' e 78'), recebeu seu primeiro cartão amarelo após quebrar uma bandeirinha de escanteio enquanto comemorava seu último gol, e o segundo aos 85 minutos. 

O atacante de 36 anos, portanto, cumprirá sua suspensão na partida decisiva de terça-feira contra o Burundi, na qual o Gabão, que nunca disputou uma Copa do Mundo, fará um duelo à distância contra a Costa do Marfim pelo primeiro lugar do Grupo F, que classifica diretamente para o Mundial de 2026. 

Os marfinenses, que golearam Seychelles por 7 a 0 nesta sexta-feira e vão receber Quênia na terça-feira, são os líderes provisórios com um ponto de vantagem sobre o Gabão antes da última rodada das Eliminatórias. 

Em caso de empate em pontos, a Costa do Marfim, que não sofreu gols em nove partidas, permanecerá na liderança graças ao seu saldo de gols (+22 contra +11 do Gabão).

