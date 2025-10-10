Fux pede vista e suspende julgamento de Moro por calúnia contra Gilmar

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux pediu vista do processo em que o senador Sergio Moro (União-PR) é acusado de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

O que aconteceu

Com o pedido de vistas, o julgamento fica suspenso. Fux agora tem até 90 dias para analisar o processo e devolvê-lo ao plenário da Primeira Turma com seu voto.

STF já tinha formado maioria para manter Moro réu. Os quatro ministros da Primeira Turma já tinham votado por esse entendimento: Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Falta apenas o voto de Fux, mas uma eventual divergência do ministro não mudaria o rumo do julgamento.

A Turma julga um recurso de Moro contra a decisão do STF que o tornou réu, de junho de 2024. O senador foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por calúnia após aparecer em um vídeo falando em "comprar um habeas corpus" do ministro Gilmar Mendes durante uma festa junina em 2022. O órgão pediu pena de quatro anos de prisão e perda de mandato.

Moro afirmou que o STF deixou de "corrigir injustiça" ao decidir mantê-lo réu na ação. Em nota, o senador classificou a denúncia como "inepta e contrária aos fatos e ao bom senso", mas ressaltou estar "tranquilo".