Fux pede vista e suspende julgamento de Moro por calúnia contra Gilmar
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux pediu vista do processo em que o senador Sergio Moro (União-PR) é acusado de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.
O que aconteceu
Com o pedido de vistas, o julgamento fica suspenso. Fux agora tem até 90 dias para analisar o processo e devolvê-lo ao plenário da Primeira Turma com seu voto.
STF já tinha formado maioria para manter Moro réu. Os quatro ministros da Primeira Turma já tinham votado por esse entendimento: Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Falta apenas o voto de Fux, mas uma eventual divergência do ministro não mudaria o rumo do julgamento.
A Turma julga um recurso de Moro contra a decisão do STF que o tornou réu, de junho de 2024. O senador foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por calúnia após aparecer em um vídeo falando em "comprar um habeas corpus" do ministro Gilmar Mendes durante uma festa junina em 2022. O órgão pediu pena de quatro anos de prisão e perda de mandato.
Moro afirmou que o STF deixou de "corrigir injustiça" ao decidir mantê-lo réu na ação. Em nota, o senador classificou a denúncia como "inepta e contrária aos fatos e ao bom senso", mas ressaltou estar "tranquilo".
A denúncia por 'calúnia' por piada em brincadeira de cadeia em festa junina é absolutamente inepta e contrária ao direito, aos fatos e ao bom senso. A maioria formada perde a oportunidade de corrigir os rumos da (in)Justiça. Apesar disso, confiamos na improcedência no curso do processo. Quem tem a consciência tranquila perante a lei, a verdade e a justiça de Deus nada tem a temer.
Senador Sergio Moro (União-PR)