Frio dá trégua, mas chuva vem forte em São Paulo

10/10/2025 08h40

A cidade de São Paulo deve voltar a registrar temperaturas elevadas no domingo, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para o dia é de 29ºC.

Nesta sexta-feira, 10, a capital amanheceu com céu encoberto. Ao longo do dia, há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. "Há potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A máxima prevista para o dia é de 18ºC.

No sábado, 11, há condições para chuviscos durante a madrugada, mas o sol deve aparecer entre nuvens no decorrer do dia na cidade de São Paulo. A máxima prevista é de 25°C. "No decorrer da tarde as chuvas retornam na forma de pancadas isoladas para a Grande São Paulo", afirma o CGE.

Na segunda-feira, 13, quando os termômetros devem ficar em 25ºC, também há risco de fortes chuvas, segundo previsão feita pela Meteoblue. Na terça-feira, 14, a máxima prevista cai para 23ºC e a expectativa de chuva diminui, ainda de acordo com a previsão da Meteoblue.

Ciclone extratropical

A formação de um novo ciclone extratropical provocará chuva forte em cinco Estados brasileiros, incluindo São Paulo, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no domingo, de acordo com a MetSul Meteorologia. Uma área de baixa pressão vai se aprofundar no centro da Argentina no fim de sábado, quando a frente fria associada ao ciclone avançará entre o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil.

O fenômeno avança na segunda-feira pelo Centro-Oeste e grande parte do Sudeste do Brasil. As regiões leste e sul do Rio Grande do Sul podem registrar ventos de até 90 km/h, com risco de queda de energia. Já na terça-feira, o ciclone vai estar mais afastado do continente, mas ainda provocará instabilidade entre o Centro-Oeste e o Sudeste.

