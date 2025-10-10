Topo

Forte terremoto de magnitude 7,4 atinge Filipinas; alertas de tsunami são suspensos

10/10/2025 08h43

Por Mikhail Flores

MANILA (Reuters) - Um forte terremoto de magnitude 7,4 atingiu a costa do sul das Filipinas na sexta-feira, matando pelo menos duas pessoas, enquanto as cidades próximas ao epicentro sofreram danos estruturais e as autoridades alertaram sobre fortes tremores secundários.

O terremoto, em águas próximas à cidade de Manay, na província de Davao Oriental, acionou um alerta de tsunami para o litoral em um raio de 300 km do epicentro, mas os alertas para as Filipinas e a Indonésia foram posteriormente suspensos.

Houve relatos iniciais de danos a casas, prédios e pontes, disse uma autoridade em Manay, embora a extensão total dos danos nas Filipinas não estivesse imediatamente clara.

Pelo menos duas pessoas morreram, disse o funcionário da defesa civil Karlo Puerto por telefone, ambas na cidade de Mati, perto de onde ocorreu o terremoto. Não houve outros relatos de vítimas por parte de escritórios regionais de desastres contatados pela Reuters.

O terremoto foi um dos mais fortes dos últimos anos a atingir as Filipinas, que fica no "Anel de Fogo" do Pacífico e sofre mais de 800 terremotos por ano.

O terremoto ocorreu duas semanas depois que as Filipinas sofreram o terremoto mais mortal em mais de uma década, com 74 pessoas mortas na ilha central de Cebu após um terremoto de magnitude 6,9 em alto-mar.

Um vídeo postado nas mídias sociais e verificado pela Reuters mostrou pessoas na cidade de Davao segurando veículos estacionados que balançavam de um lado para o outro à medida que o chão tremia, enquanto portões de metal chacoalhavam nas proximidades.

Richie Diuyen, um agente de desastres em Manay, disse que o terremoto durou de 30 a 40 segundos e danificou algumas casas e a fachada de uma igreja, deixando vias rachadas e pontes intransitáveis.

"Não podíamos nos levantar. Tenho 46 anos e esse é o terremoto mais forte que já senti", afirmou Diuyen por telefone.

Mais cedo, o presidente Ferdinand Marcos Jr. disse que as autoridades estavam avaliando a situação e que as equipes de busca e resgate sairiam assim que fosse seguro.

"Estamos trabalhando sem parar para garantir que a ajuda chegue a todos os que precisam", declarou ele em um comunicado.

(Reportagem de Mikhail Flores em Manila e Ananya Palyekar e Mrinmay Dey em Bengaluru)

