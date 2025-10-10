Fluxo de veículos em estradas pedagiadas sobe 2,3% em setembro ante setembro de 2024

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil recuou 0,2% na passagem de agosto para setembro, na série com ajuste sazonal, de acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Comparando com setembro de 2024, por outro lado, houve crescimento de 2,3%.

Nos últimos 12 meses, o indicador registrou alta de 2,3%. No acumulado de janeiro a setembro, o crescimento foi também de 2,3% em relação ao mesmo período de 2024.

Por categoria, o tráfego de veículos leves caiu 1% entre agosto e setembro, com ajuste sazonal, e registrou um aumento de 1,7% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. O fluxo de veículos leves nos últimos 12 meses aumentou 2,4%, com crescimento de 2,3% no acumulado do ano.

Segundo os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Davi Gonçalves, a queda no fluxo de veículos leves em setembro reflete um movimento de devolução após forte crescimento em agosto. "O desempenho foi influenciado por fatores econômicos como o mercado de trabalho aquecido, que sustenta o deslocamento diário dos trabalhadores, mas também por restrições ao consumo, como crédito mais caro e inflação persistente", afirmaram.

No segmento de veículos pesados, houve avanço de 1,7% de agosto para setembro. Em relação a setembro de 2024, o fluxo cresceu 4,1%. Já os últimos 12 meses mostram um aumento de 2,2%, e o acumulado no ano até agora também aponta para um avanço de 2,2%.

Os analistas da Tendências apontaram que o avanço está relacionado ao escoamento da produção agropecuária, ainda que em desaceleração, e pelo bom desempenho de alguns setores da indústria de transformação. No entanto, ponderam, o ritmo de crescimento enfrenta limitações impostas pela política monetária restritiva.