Topo

Notícias

Fluxo de veículos em estradas pedagiadas sobe 2,3% em setembro ante setembro de 2024

São Paulo

10/10/2025 12h06

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil recuou 0,2% na passagem de agosto para setembro, na série com ajuste sazonal, de acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Comparando com setembro de 2024, por outro lado, houve crescimento de 2,3%.

Nos últimos 12 meses, o indicador registrou alta de 2,3%. No acumulado de janeiro a setembro, o crescimento foi também de 2,3% em relação ao mesmo período de 2024.

Por categoria, o tráfego de veículos leves caiu 1% entre agosto e setembro, com ajuste sazonal, e registrou um aumento de 1,7% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. O fluxo de veículos leves nos últimos 12 meses aumentou 2,4%, com crescimento de 2,3% no acumulado do ano.

Segundo os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Davi Gonçalves, a queda no fluxo de veículos leves em setembro reflete um movimento de devolução após forte crescimento em agosto. "O desempenho foi influenciado por fatores econômicos como o mercado de trabalho aquecido, que sustenta o deslocamento diário dos trabalhadores, mas também por restrições ao consumo, como crédito mais caro e inflação persistente", afirmaram.

No segmento de veículos pesados, houve avanço de 1,7% de agosto para setembro. Em relação a setembro de 2024, o fluxo cresceu 4,1%. Já os últimos 12 meses mostram um aumento de 2,2%, e o acumulado no ano até agora também aponta para um avanço de 2,2%.

Os analistas da Tendências apontaram que o avanço está relacionado ao escoamento da produção agropecuária, ainda que em desaceleração, e pelo bom desempenho de alguns setores da indústria de transformação. No entanto, ponderam, o ritmo de crescimento enfrenta limitações impostas pela política monetária restritiva.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Guano, um tesouro agrícola sob ameaça no Peru

Trump ameaça China com aumento 'maciço' de tarifas

Lula diz que Brasil será respeitado por Trump se mostrar 'autoridade moral'

Lesionado, Dani Olmo vai desfalcar Espanha contra Geórgia e Bulgária nas Eliminatórias

Machado diz que Nobel da Paz é um 'impulso' para 'conquistar a liberdade'

Humorista que deu pontapé em criança em Paris se apresenta à Justiça: 'Achei que era furto'

Gabinete de Netanyahu critica Comitê Nobel da Paz e enaltece Trump

México revoga licença de instituição financeira acusada de lavagem de dinheiro nos EUA

Exportação de tabaco em 2025 deve superar ano passado e atingir cerca de US$ 3 bi

O que se sabe sobre os últimos reféns vivos mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza

Ana Paula Henkel não falou de visita de Trump a Bolsonaro; vídeo é IA