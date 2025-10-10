Filho de policial é morto em ação da PF no Pará, e família acusa agentes

O filho de uma escrivã da Polícia Civil do Pará foi morto na quarta-feira durante uma operação da PF no bairro do Jurunas, em Belém.

O que aconteceu

Policiais federais dispararam duas vezes contra Marcello Victor Carvalho de Araújo, 24, afirma a família. O corpo do jovem, que atuava na parte administrativa da Polícia Civil, foi sepultado hoje pela manhã.

Agentes invadiram a casa da escrivã, Ana Suellen Carvalho, de 43 anos, por volta de 6h. Eles estariam em busca de outro homem, conhecido como "Marcelo da Sucata" - com quem a policial se relacionava -, mas, quando Ana chegou até a sala, seu filho já estava morto no quarto.

Escrivã diz que policiais a agrediram com tapas no rosto e xingamentos. "Eles perguntaram sobre a arma dela, ela explicou que era policial e disse onde a arma estava. Deram dois tapas nela e a chamaram de vagabunda e depois perguntaram sobre o outro Marcelo", conta ao UOL a irmã da policial, Ana Carolina Carvalho. Ela explica que a relação entre os dois não era séria e a família não conhecia o homem.

Marcello tinha 24 anos Imagem: Reprodução/Instagram

A policial indicou que o suspeito estava no quarto. Ele foi preso, enquanto a escrivã foi conduzida à PF e o corpo do filho ficou sob responsabilidade da corporação.

Meu sobrinho era um rapaz de 24 anos, mas tinha mentalidade de adolescente. Era apaixonado por videogame, anime, essas coisas. Ele não tinha vícios, vivia para o trabalho

Ana Carolina, tia de Marcello Victor

Marcello agrediu violentamente um policial, diz diretor-geral da PF. "Infelizmente, houve uma reação de um morador da residência, que agrediu violentamente o policial, que foi levado, inclusive, ao hospital para fazer exame de corpo de delito. Ele tentou tomar a arma de outro policial, aí a equipe teve que atuar", afirmou Andrei Rodrigues, em coletiva de imprensa hoje.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Marcelo da Sucata. O espaço está aberto para manifestação.

Investigação

PF instaurou inquérito para apurar o caso, segundo Andrei. Ele também informou que as armas dos policiais foram apreendidas e os agentes foram afastados temporariamente, "até para preservá-los", disse o diretor da corporação.

MPF também abre investigação sobre a ação policial. O órgão, que atua como controle externo das forças de segurança, pediu informações à PF do Pará, ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal).

A ação que culminou na morte do filho da escrivã ocorreu no âmbito da Operação Eclesiastes, deflagrada na quarta-feira. O objetivo é desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. Relatórios do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indicaram movimentações superiores a R$ 1 bilhão em um complexo esquema de ocultação de valores, segundo a PF.

Foram cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão. Também foi determinado o sequestro judicial de bens e valores que podem alcançar R$ 1,5 bilhão. As diligências ocorreram em Belém, Ananindeua e municípios da região metropolitana.