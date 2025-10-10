Filha pagou 'serial killer' para matar pai envenenado com feijoada no RJ

Uma estudante de direito, 43, foi presa nesta segunda-feira (7) suspeita de contratar uma "serial killer" para matar o próprio pai envenenado no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, morreu no dia 26 de abril deste ano. Nesta quinta-feira, o corpo do idoso foi exumado do cemitério e crematório memorial do Rio, no Cordovil, para passar por perícias que ajudem na investigação.

O homem passou mal após comer uma feijoada envenenada. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas não sobreviveu, conforme informou a secretaria de saúde da cidade.

A filha Michele Paiva da Silva teria matado o pai com a ajuda de uma amiga. Ana Paula Veloso estudava direito na mesma sala da suspeita, mas se mudou para Guarulhos em janeiro deste ano e transferiu também os estudos para o município. Apesar disso, ainda mantiveram contato depois disso.

Michele teria prometido pagar R$ 4 mil à Ana Paula para ir a Duque de Caxias matar Neil. A filha, então, teria levado a colega até a residência do pai, onde envenenaram o prato de comida dele e o presenciaram tendo os primeiros sintomas.

Amiga é serial killer, diz delegado

Além de Neil, Ana Paula é investigada por outras três mortes por envenenamento em Guarulhos. Ao UOL, o delegado Halisson Ideião, da 1ª DP da cidade, contou que o primeiro assassinato ocorreu em 26 de janeiro, o segundo em 10 de abril, o terceiro —sendo o de Neil— em 26 de abril e o último em 23 de maio.

As outras vítimas seriam pessoas próximas à Ana Paula. Ideião explicou que duas delas teriam tido envolvimento amoroso com a mulher, após se conhecerem por aplicativos de relacionamento, e a terceira teria sido seu locador. A suspeita também tinha ajuda material e de incentivo da irmã-gêmea, mas não há indícios de que Michele tenha participado dessas outras mortes.

Ana Paula passou a ser investigada em abril depois que procurou o 1ª DP de Guarulhos. Na ocasião, ela dizia que estava na faculdade quando recebeu um bolo supostamente envenenado, que teria sido enviado pela esposa de um policial militar com quem se relacionou sem saber que era casado. Mais tarde, no entanto, Ana Paula teria confessado que ela mesma fez o envio para incriminar o casal, ainda segundo o delegado.

Em julho, ela foi presa temporariamente. Em seguida, a polícia começou a investigar o celular da suspeita e encontrou conversas com Michele em que combinavam o assassinato de Neil. Os investigadores de São Paulo decidiram fazer contato com os do Rio de Janeiro para entender a ligação entre os casos.

Dá para cravar que a Ana Paula é uma serial killer, tem todas as características. Inclusive, o grupo de perfilamento criminal do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da capital fará um estudo do caso dela.

Delegado Halisson Ideião

Polícia interligou ocorrências e prendeu Michele temporariamente nesta segunda-feira em frente à faculdade no bairro Engenho Novo, na zona norte do Rio. O celular de Michele foi apreendido e será analisado. Por meio dele, as polícias dos dois estados pretendem identificar possíveis conexões com outros envolvidos e também a motivação dos crimes. Testemunhas já estão sendo ouvidas pelas equipes.

O UOL tenta localizar a defesa das suspeitas. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.