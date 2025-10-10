Fed deve "agir com cautela" em relação a cortes de juros, diz Musalem

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Alberto Musalem, disse nesta sexta-feira que vê espaço possível para mais um corte na taxa de juros para fortalecer o mercado de trabalho, mas pediu cautela, porque a inflação continua "materialmente" acima da meta de 2% do banco central dos Estados Unidos.

"Tenho a mente aberta quanto a uma possível redução adicional da taxa de juros para oferecer mais segurança contra o enfraquecimento do mercado de trabalho", disse Musalem, destacando que ele apoiou o corte de 0,25 ponto percentual nos juros do Fed no mês passado.

No entanto, Musalem acrescentou: "Acredito que temos que agir com cautela, pois há espaço limitado para mais flexibilização antes que a política monetária se torne excessivamente acomodatícia, e acredito que a política monetária deve continuar a se inclinar contra a persistência da inflação".

Em discurso na Conferência de Pesquisa Bancária Comunitária e na Câmara de Comércio da Área de Springfield, ele afirmou esperar que o crescimento econômico dos EUA seja saudável no quarto trimestre e que fique igual ou um pouco acima de seu potencial de longo prazo no próximo ano, sustentado por gastos robustos dos consumidores, graças, em parte, à taxa de juros mais baixa.

Alguns grupos, como os hispânicos, estão diminuindo os gastos, disse ele, e as famílias de baixa e média renda estão mantendo seus gastos apenas por meio de empréstimos.

Musalem disse que aprendeu em uma reunião recente com profissionais de desenvolvimento comunitário que esses hábitos de gastos não se devem a "emprego ou desemprego -- é porque os preços estão altos; é a inflação" corroendo seus salários reais e reduzindo seu poder de compra.

"Isso me mostrou que é realmente importante atingirmos nossa meta de estabilidade de preços ou inflação de 2% para apoiar o consumo", disse ele.

A expectativa é de que o Fed faça cortes de 0,25 ponto percentual em suas reuniões de política monetária de 28 e 29 de outubro e 9 e 10 de dezembro.

Musalem deixou claro que não está convencido dessa ideia.

Ele disse acreditar que as tarifas do governo do presidente Donald Trump são responsáveis apenas por cerca de 10% da atual taxa de inflação e que espera que seu efeito se dissipe em meados de 2026, permitindo que a inflação retorne à meta de 2% do Fed. Musalem espera que o mercado de trabalho "continue a se abrandar um pouco no futuro, de forma ordenada, com a oferta e a demanda contidas."

Mas esse é apenas um cenário base, disse ele, e há riscos de que a inflação possa ser mais persistente ou que o mercado de trabalho possa se enfraquecer mais do que o esperado -- uma das razões pelas quais ele não descarta mais algum "seguro" na forma de outra redução nos custos de empréstimos.

Ainda assim, segundo ele, o Fed deve ser cuidadoso, especialmente à luz da tendência de valorização do mercado acionário nos últimos meses.

"Agora percebo a política monetária como algo entre modestamente restritiva e neutra, e vejo, quando olho pela janela, condições financeiras e condições de financiamento que são muito favoráveis ao crescimento da economia", disse ele.

(Por Ann Saphir)