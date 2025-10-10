Topo

Família é internada em estado grave após ingerir planta tóxica que foi confundida com couve

São Paulo

10/10/2025 11h21

Quatro pessoas de uma mesma família foram hospitalizadas com intoxicação alimentar por conta da ingestão de uma planta tóxica. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, os casos ocorreram no município de Guimarânia, zona rural de Patrocínio, no Triângulo Mineiro.

Durante um almoço realizado na quarta-feira, 8, eles comeram folhas da planta tóxica Nicotiana Glauca, que foi confundida com couve e servida em uma salada. Três pessoas permanecem em estado grave na UTI e uma apresenta melhora clínica e quadro estável.

O principal sintoma relatado foi desconforto respiratório. Ainda de acordo com a secretaria, não há antídoto específico para esse tipo de intoxicação. O tratamento é realizado com acompanhamento clínico. Até o momento, não há registro de outras pessoas expostas nem de casos anteriores na região.

