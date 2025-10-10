Ana Paula Henkel não falou de visita de Trump a Bolsonaro; vídeo é IA

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra a comentarista política e ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel falando sobre uma suposta visita de Donald Trump a Jair Bolsonaro.

O conteúdo utilizado pelas publicações enganosas manipulou digitalmente um vídeo verdadeiro dela. No conteúdo original, Ana Paula fala sobre anistia aos envolvidos na trama golpista. Em suas redes sociais, a ex-jogadora de vôlei desmentiu os posts desinformativos.

O que está circulando

Posts usam vídeo alterado por IA de Ana Paula Henkel para insinuar visita de Trump a Bolsonaro Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Vídeo traz uma suposta análise de Ana Paula Henkel sobre uma possível visita de Trump a Bolsonaro na casa do ex-presidente brasileiro. A fala atribuída à comentarista classifica o caso como "uma cena que pode entrar para a história em plena perseguição política do STF". Ela ainda supostamente diz que o encontro estaria sendo articulado por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo "para escancarar ao mundo a perseguição que Bolsonaro vem sofrendo".

Por que é falso

Comentarista desmentiu posts enganosos. Ana Paula Henkel alertou em suas redes sociais que o vídeo compartilhado pelas publicações desinformativas é falso. "Estão espalhando um vídeo FALSO meu, feito com IA!! Eu NUNCA disso isso que está neste vídeo. Pilantras", publicou a ex-jogadora, que classificou o episódio como "absolutamente chocante" (aqui e abaixo).

Vídeo de Ana Paula foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Hiya Deepfake Voice Detector, especializado na identificação de adulterações digitais em áudios. Em uma escala de 0 a 100, na qual quanto menor o número, maior o grau de modificação, o aplicativo atingiu dez pontos e classificou o conteúdo como "deepfake", ou seja, com probabilidade muito alta de alteração por inteligência artificial (abaixo).

Hiya Deepfake Voice Detector classificou vídeo compartilhado pelas publicações enganosas como "deepfake" Imagem: Reprodução

No original, Ana Paula fala sobre anistia. Por meio de uma busca reversa, foi possível encontrar o vídeo original. Trata-se de uma participação da comentarista no programa Oeste sem Filtro, publicado pela Revista Oeste em 1º de abril - ou seja, anterior à decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, em 4 de agosto. No trecho em questão, a comentarista defende a anistia aos envolvidos na trama golpista (aqui e abaixo). Em momento algum, Ana Paula comenta sobre uma possível visita de Trump ao ex-presidente.

Eduardo e Paulo Figueiredo articulam possível visita de Trump a Bolsonaro. De acordo com Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, ambos estariam conversando com setores do governo Trump para tentar viabilizar uma possível vinda do republicano ao Brasil. O encontro, porém, dependeria de uma autorização do STF (Supremo Tribunal Federal).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem mil curtidas e mais de 8.800 visualizações.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

5 dicas para você não cair em fake news