Ana Paula Henkel não falou de visita de Trump a Bolsonaro; vídeo é IA
É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra a comentarista política e ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel falando sobre uma suposta visita de Donald Trump a Jair Bolsonaro.
O conteúdo utilizado pelas publicações enganosas manipulou digitalmente um vídeo verdadeiro dela. No conteúdo original, Ana Paula fala sobre anistia aos envolvidos na trama golpista. Em suas redes sociais, a ex-jogadora de vôlei desmentiu os posts desinformativos.
O que está circulando
Vídeo traz uma suposta análise de Ana Paula Henkel sobre uma possível visita de Trump a Bolsonaro na casa do ex-presidente brasileiro. A fala atribuída à comentarista classifica o caso como "uma cena que pode entrar para a história em plena perseguição política do STF". Ela ainda supostamente diz que o encontro estaria sendo articulado por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo "para escancarar ao mundo a perseguição que Bolsonaro vem sofrendo".
Por que é falso
Comentarista desmentiu posts enganosos. Ana Paula Henkel alertou em suas redes sociais que o vídeo compartilhado pelas publicações desinformativas é falso. "Estão espalhando um vídeo FALSO meu, feito com IA!! Eu NUNCA disso isso que está neste vídeo. Pilantras", publicou a ex-jogadora, que classificou o episódio como "absolutamente chocante" (aqui e abaixo).
Vídeo de Ana Paula foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Hiya Deepfake Voice Detector, especializado na identificação de adulterações digitais em áudios. Em uma escala de 0 a 100, na qual quanto menor o número, maior o grau de modificação, o aplicativo atingiu dez pontos e classificou o conteúdo como "deepfake", ou seja, com probabilidade muito alta de alteração por inteligência artificial (abaixo).
No original, Ana Paula fala sobre anistia. Por meio de uma busca reversa, foi possível encontrar o vídeo original. Trata-se de uma participação da comentarista no programa Oeste sem Filtro, publicado pela Revista Oeste em 1º de abril - ou seja, anterior à decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, em 4 de agosto. No trecho em questão, a comentarista defende a anistia aos envolvidos na trama golpista (aqui e abaixo). Em momento algum, Ana Paula comenta sobre uma possível visita de Trump ao ex-presidente.
Eduardo e Paulo Figueiredo articulam possível visita de Trump a Bolsonaro. De acordo com Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, ambos estariam conversando com setores do governo Trump para tentar viabilizar uma possível vinda do republicano ao Brasil. O encontro, porém, dependeria de uma autorização do STF (Supremo Tribunal Federal).
Viralização. Uma publicação no Facebook tem mil curtidas e mais de 8.800 visualizações.
