Fábrica ligada a duas mortes por metanol é fechada em São Bernardo do Campo

Distribuidora ilegal vendeu bebidas para bar onde duas vítimas intoxicadas por metanol beberam antes de morrer Imagem: Polícia Civil de São Paulo/Divulgação
Do UOL, em São Paulo

10/10/2025 11h23Atualizada em 10/10/2025 11h47

A Polícia Civil de São Paulo encontrou hoje uma fábrica suspeita de ligação com a morte ao menos duas pessoas intoxicadas com metanol após consumir bebidas alcoólicas no estado.

O que aconteceu

Fábrica clandestina fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ela seria o ponto de partida de bebidas que causaram ao menos duas mortes na capital.

A fábrica foi descoberta após depoimento do dono de um bar onde vítimas intoxicadas por metanol beberam antes de morrer. Após garrafas com até 45,1% de concentração de metanol na composição serem apreendidas em uma vistoria no local, o proprietário do bar contou à polícia que comprou as bebidas em um local não autorizado, entregando o endereço da distribuidora ilegal.

Suspeita da polícia é de que fábrica comprasse etanol para adulterar as bebidas e este combustível, por sua vez, estivesse adulterado com metanol. Eles teriam misturado o etanol contaminado a vodca comercializada para bares.

Oito pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos e a dona da fábrica clandestina deve ser presa por adulteração de bebidas. O nome dela e da fábrica não foram divulgados e o UOL não conseguiu até o momento acesso à defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

São Paulo tem 23 casos de intoxicação por bebidas com metanol confirmados

Desses 23 casos, cinco são de pessoas que morreram, segundo boletim divulgado pelo estado ontem. As vítimas fatais são três homens de 54, 46 e 45 anos, moradores de São Paulo; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; e um homem de 23 anos, residente de Osasco.

Estado ainda investiga outros seis possíveis óbitos causados por metanol em bebidas e outros 148 casos suspeitos de contaminação. Nesses casos, as vítimas são quatro moradores da capital com idades de 33, 36, 50 e 51 anos; e dois residentes de São Bernardo do Campo, com idades de 49 e 58 anos.

Governo descartou 41 novos casos. No total, já foram descartados 152 possíveis casos de intoxicação após análises clínicas e epidemiológicas.

Ao menos 15 bares tiveram licenças estaduais suspensas por venda irregular de bebidas alcoólicas. Com a suspensão, esses estabelecimentos estão proibidos de comercializar e vender produtos.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

