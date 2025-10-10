Topo

Notícias

Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos

10/10/2025 16h53

Em depoimento, o dono do bar confessou que havia comprado as garrafas de uma distribuidora não autorizada, investigada posteriomente e, de acordo com a polícia, utilizava etanol de posto de combustíveis na fabricação irregular das bebidas. "O falsificador foi no posto comprar etanol para falsificar a bebida, e o dono do posto vendeu etanol falsificado com metanol", explicou Derrite.

No final de setembro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, havia dito que o problema das contaminações por metanol em bebidas alcoólicas é "estrutural", não tendo relação com o crime organizado.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Governo Trump contradiz Moraes e diz que Filipe Martins não entrou nos EUA em 2022

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 5 milhões; veja dezenas sorteadas

De crise em crise: o que espera o Peru sob seu sétimo governo em uma década?

Militares dos EUA ampliam comando das operações antidrogas na América Latina

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 16,7 milhões; confira números sorteados

Escarlatina: por que os casos aumentam no segundo semestre e como se proteger

Prêmio da Lotomania é de R$ 480 mil; veja números sorteados

Intoxicação por metanol: Brasil tem 29 casos confirmados e 217 em investigação

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 33,1 milhões; confira dezenas

Hamas anuncia início da ajuda a Gaza no sábado e reabertura de Rafah

Macron reconduz premiê quatro dias após demissão