Topo

Notícias

Explosão em fábrica de explosivos no Tennessee deixa vários mortos e desaparecidos

10/10/2025 13h55

(Reuters) - Várias pessoas morreram e várias outras estão desaparecidas após uma explosão na manhã desta sexta-feira no Tennessee em uma empresa de explosivos militares, de acordo com a polícia.

A explosão na Accurate Energetic Systems, em McEwen, cerca de 80 km a oeste de Nashville, ocorreu às 7h45 (horário local), disse o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, em uma coletiva de imprensa.

"Temos várias pessoas desaparecidas até o momento", disse ele. "Temos algumas que já faleceram."

Os esforços para entrar em contato com as autoridades locais ou com a empresa não foram imediatamente bem-sucedidos.

(Reportagem de Costas Pitas e Bhargav Acharya)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Cerca de 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza desde o cessar-fogo (Defesa Civil)

Grevistas protestam contra chegada da Shein em tradicional loja de departamento de Paris

Empresas apostam em plantas que coletam metais estratégicos

Que papel a UE pode assumir na reconstrução de Gaza?

O que é nuvem laranja de 'explosão' vista por moradores em cidade na Bahia?

Dino ganha ação de R$ 1,2 milhão contra hospital onde filho morreu

Imprensa estrangeira pede acesso imediato e independente a Gaza

Drones e cães são usados para buscar menino que sumiu dentro de casa no PR

Fenômeno La Niña retorna e deve permanecer ativo até o início de 2026

CMN ajusta regras para renegociação de dívidas rurais de produtores do RS

BNDES aprova R$ 250 mi para Suzano restaurar 24 mil hectares de áreas degradadas em 6 Estados