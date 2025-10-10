Topo

Notícias

Exército israelense anuncia início do cessar-fogo em Gaza

10/10/2025 06h47

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira(10) que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor às 9h GMT (6h em Brasília), após o acordo com o movimento islamista palestino Hamas. 

"Desde este meio-dia(locais), as tropas começaram a se posicionar ao longo das (...) linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns", informou o Exército em um comunicado. 

O texto especificou que "as tropas do Comando Sul (...) continuarão eliminando toda ameaça imediata".

jd/crb/mj/avl/rnr/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Netanyahu indica que 20 reféns continuam vivos em Gaza e 28 morreram

Congresso do Peru destitui presidente e sucessor promete "guerra contra o crime"

PM que matou homem que furtou sabão em SP é condenado a 2 anos em regime semiaberto

UE diz que Nobel da Paz a Machado envia 'mensagem poderosa' de democracia

Tropas de Israel começam retirada após início do cessar-fogo em Gaza

Opositora venezuelana María Corina Machado ganha o Prêmio Nobel da Paz

Vencedora do Nobel da Paz de 2025 já criticou Lula e elogiou Trump e Milei

Nobel da Paz premia opositora venezuelana María Corina Machado e ignora Trump

Presidente do Parlamento do Peru assume o cargo após destituição de Dina Boluarte

Com velhos conhecidos de Ancelotti, Brasil pega Coreia do Sul em amistoso rumo à Copa

Um mês para a COP30; conheça os desafios da presidência brasileira