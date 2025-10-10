Topo

EUA vão impor tarifa adicional de 100% sobre importações chinesas a partir de novembro, diz Trump

10/10/2025 18h08

(Reuters) - Os Estados Unidos aplicarão uma tarifa adicional de 100% sobre as importações da China e vão impor controles de exportação sobre todos os softwares críticos fabricados nos EUA a partir de 1º de novembro, disse o presidente Donald Trump nesta sexta-feira.

Em um post no Truth Social, Trump disse: "A partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de quaisquer outras ações ou mudanças feitas pela China), os Estados Unidos da América imporão uma tarifa de 100% sobre a China, além de qualquer tarifa que eles estejam pagando atualmente."

(Reportagem de Bhargav Acharya, Jasper Ward e Ismail Shakil)

