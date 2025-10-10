Topo

Notícias

EUA: Sindicato dos Empregados do Governo diz que entrará com processo após demissões em massa

São Paulo, 10

10/10/2025 15h22

A Federação Americana de Empregados do Governo afirmou há pouco, na rede X, que entrará com um processo contra o governo dos EUA, em resposta a uma publicação do diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, de que demissões federais em massa começaram nesta sexta-feira.

Além disso, os líderes republicanos da Câmara anunciaram hoje que o restante da próxima semana será um período de trabalho distrital - o que significa que a Câmara não estará em sessão. Eles permanecem com um aviso de 48 horas para retornar, segundo o Politico.

Segundo o veículo de imprensa, as demissões federais atingem, até o momento, os Departamentos do Interior, Tesouro e Comércio.

A paralisação do governo americano está no 11º dia.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Cerca de 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza desde o cessar-fogo (Defesa Civil)

Grevistas protestam contra chegada da Shein em tradicional loja de departamento de Paris

Empresas apostam em plantas que coletam metais estratégicos

Que papel a UE pode assumir na reconstrução de Gaza?

O que é nuvem laranja de 'explosão' vista por moradores em cidade na Bahia?

Dino ganha ação de R$ 1,2 milhão contra hospital onde filho morreu

Imprensa estrangeira pede acesso imediato e independente a Gaza

Drones e cães são usados para buscar menino que sumiu dentro de casa no PR

Fenômeno La Niña retorna e deve permanecer ativo até o início de 2026

CMN ajusta regras para renegociação de dívidas rurais de produtores do RS

BNDES aprova R$ 250 mi para Suzano restaurar 24 mil hectares de áreas degradadas em 6 Estados