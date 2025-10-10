Topo

Notícias

EUA quer proibir companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia

10/10/2025 09h32

O governo americano quer proibir as companhias aéreas chinesas com destino aos Estados Unidos de sobrevoar a Rússia, de acordo com um documento oficial do Departamento de Transportes divulgado na quinta-feira (9). 

Sobrevoar o território russo para viajar da China aos Estados Unidos é "injusto" porque "dá uma vantagem competitiva" às companhias aéreas chinesas, segundo um documento de cinco páginas ao qual a AFP teve acesso. 

"A rota mais eficiente para conectar alguns pontos nos Estados Unidos e na China envolve sobrevoar o espaço aéreo russo", afirmou o comunicado do Departamento de Transporte dos EUA. 

Essa opção é vantajosa "porque geralmente leva a uma duração de voo mais curta, oferecendo assim uma opção mais atraente para os viajantes" e permite que "as operadoras economizem combustível e reduzam outros custos operacionais". 

A Rússia fechou seu espaço aéreo para companhias aéreas americanas em maio de 2022.

Os Estados Unidos já haviam proibido voos russos sobre seu território em março, logo após a invasão da Ucrânia. 

Questionado sobre o assunto nesta sexta-feira (10), Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, lamentou o projeto americano. 

"Sugerimos que os Estados Unidos reflitam sobre o impacto de suas políticas em suas próprias empresas, em vez de reprimir irracionalmente outros países e deixar que os consumidores globais paguem a conta", disse ele.

aje/dla/jco/mar/dg/aa/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

EUA quer proibir companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia

Duas horas de celular por dia? Cidade japonesa convida a racionalizar o uso de telas

Presidente de Taiwan revela sistema de defesa aérea para combater ameaça da China

'Estou em choque', diz María Corina Machado após vencer Nobel da Paz

María Corina Machado, cérebro e coração da oposição na Venezuela

Cecafé: exportação de café cai 18,4% em setembro, mas receita sobe 11,1%

Chuvas devem favorecer início da safra 2025/26 e aliviar cenário de seca

Israel completa primeira fase de retirada de Gaza (enviado dos EUA)

Plantio de milho da safra 2025/26 na Argentina alcança 25,6%, diz bolsa

Café: setor de grãos especiais pode faturar até US$ 70 mi em negócios no Japão

Casa Branca diz que comitê do Nobel coloca "política acima da paz"