EUA publicarão relatório de preços ao consumidor de setembro neste mês apesar da paralisação

10/10/2025 14h07

WASHINGTON (Reuters) - O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira que publicará o relatório de inflação ao consumidor de setembro em 24 de outubro para ajudar a Administração da Previdência Social a determinar o ajuste anual do custo de vida para 2026.

Mas a coleta, o processamento e a publicação de outros dados econômicos oficiais permanecem suspensos até que o governo retome as operações regulares, informou o escritório. O governo paralisou em 1º de outubro depois que o financiamento foi interrompido, atrasando a divulgação do relatório de emprego de setembro, que deveria ter sido divulgado na sexta-feira passada.

"Essa divulgação permite que a Administração da Previdência Social cumpra os prazos legais necessários para garantir o pagamento preciso e oportuno dos benefícios", disse o escritório em um comunicado publicado em seu site.

O relatório do índice de preços ao consumidor estava originalmente programado para ser divulgado em 15 de outubro. A Administração da Previdência Social usa dados do terceiro trimestre de 2024 ao terceiro trimestre de 2025 contidos no relatório para determinar o ajuste anual do custo de vida para os benefícios da Previdência Social e da Renda de Previdência Complementar para 2026.

Os programas beneficiam os norte-americanos mais velhos que se aposentaram, bem como deficientes e algumas viúvas, viúvos e filhos.

(Reportagem de Lucia Mutikani, reportagem adicional de Bhargav Acharya e Katharine Jackson)

