Topo

Notícias

Estudante é suspeita de matar 10 cães para testar veneno antes de assassinar idoso com feijoada

Rio de Janeiro

10/10/2025 12h30

Apontada como uma das envolvidas na morte de um idoso com uma feijoada envenenada, a estudante de Direito Ana Paula Veloso confessou à polícia ter matado antes 10 cachorros com chumbinho para testar o efeito do veneno. De acordo com o delegado que investiga o caso, Halisson Ideiao, "ela sabia exatamente quanto tempo, a dosagem, o que ia acontecer com as pessoas que consumiam", disse ele ao portal g1. A defesa dela não foi localizada.

A acusada é investigada pelas mortes de outras três pessoas. Nesta terça-feira, 7, a polícia prendeu Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, acusada de matar o próprio pai, Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, com a ajuda de Ana Paula. Michelle foi detida por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e agentes da Polícia Civil de São Paulo, quando chegava a uma universidade no bairro Engenho Novo.

As investigações apontam que o pai da suspeita morreu após ser envenenado, em abril deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homicídio, segundo a polícia, tem relação com outros três assassinatos em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Casa Branca anuncia início das demissões de funcionários públicos nos EUA

Explosão em fábrica de explosivos no Tennessee deixa vários mortos e desaparecidos, informa CNN

Ofensivo, Brasil de Ancelotti goleia a Coreia do Sul por 5 a 0, ganha elogios e empolga

Trump, 79 anos, faz seu segundo check-up médico este ano

COP-30 em Belém: festa do Círio de Nazaré vira prova de fogo para logística

Cepea: carne de frango ganha competitividade ante suína no atacado da Grande SP

Dino ganha ação de R$ 1,2 milhão contra hospital por morte de filho

Quem são os cotados para assumir a vaga de Barroso no STF? Veja nomes

Metanol usado para adulterar bebidas pode ter sido comprado em rede postos de gasolina

Haddad: não se ganha a eleição sabotando o País e impedindo governo de fazer o bem

Assunção vence Rio-Niterói e será sede do Pan de 2031