'Estou em choque', diz María Corina Machado após vencer Nobel da Paz

A ganhadora do Nobel da Paz de 2025, María Corina Machado, disse estar "em choque" com a decisão do comitê norueguês anunciada hoje.

O que aconteceu

Declaração foi dada durante ligação com Edmundo González, que representou a oposição ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nas eleições de 2024. Um trecho da conversa foi divulgado no perfil de González no X.

"Estou em choque", disse Machado, com a voz embargada. "Aqui também estamos todos em choque de alegria", respondeu González, que está em exílio na Espanha desde que Maduro ordenou sua prisão.

Nossa querida María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025! Um merecido reconhecimento à longa luta de uma mulher e de todo um povo pela nossa liberdade e democracia.

Edmundo González, no X

Machado venceu pela sua luta em prol da democracia, segundo comitê

Quando os autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem.

Comitê Norueguês do Nobel no anúncio da vencedora

Machado, uma engenheira industrial de 58 anos, foi impedida em 2024 pelos tribunais da Venezuela de concorrer à Presidência. Depois disso, ela se dedicou a fazer campanha para o ex-embaixador Edmundo González no pleito contra o presidente Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. Desde então, ela vive escondida e seu paradeiro é desconhecido.

Vários membros do círculo íntimo de Machado foram presos ou são procurados. Dentre eles, além de González, estão seu chefe de segurança na época da campanha e seis membros de sua equipe, que se refugiaram na embaixada da Argentina depois que promotores emitiram mandados de prisão contra eles.

Machado é a primeira venezuelana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e a sexta da América Latina. Não se sabe, porém, se ela poderá comparecer à cerimônia de premiação em Oslo no dia 10 de dezembro.

Com informações da Reuters.