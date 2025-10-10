Estêvão e Rodrygo marcam duas vezes em goleada do Brasil sobre Coreia do Sul por 5 x 0

SEUL (Reuters) - Estêvão e Rodrygo marcaram duas vezes cada um na goleada da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul por 5 x 0 em um amistoso nesta sexta-feira, com uma atuação dominante sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti em Seul.

O Brasil abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com o atacante Estêvão, de 18 anos, que finalizou após um passe perfeito de Bruno Guimarães.

O segundo gol veio aos 41 minutos do primeiro tempo com um lance de brilhantismo quando Rodrygo acertou um chute colocado para finalizar uma bela jogada coletiva.

O Brasil voltou a atacar depois do intervalo, com Estêvão aproveitando um passe errado de Kim Min-Jae aos 2 minutos do segundo tempo para marcar seu segundo gol, antes de Rodrygo concluir uma jogada rápida iniciada por Vinícius Jr, que fechou a vitória depois de outro contra-ataque aos 32 minutos da etapa final.

(Reportagem de Fernando Kallas)