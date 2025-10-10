Estatal da China oferece cargas de minério da BHP para venda em meio a temores de proibição

(Reuters) - Várias cargas de minério de ferro da australiana BHP foram colocadas à venda na China na quinta-feira e pelo menos uma delas foi vendida a um trader local, o que pode dissipar preocupações na Austrália de que Pequim havia imposto uma proibição às vendas de minério de ferro da maior mineradora do mundo.

A BHP vendeu uma carga de 170.000 toneladas a um trader chinês na quinta-feira, o primeiro dia de negociação após o feriado nacional de uma semana na China, de acordo com dois traders com conhecimento direto do assunto. A carga foi paga em dólares, segundo eles.

No mesmo dia, a filial de Xangai do China Mineral Resources Group (CMRG), estatal criada em 2022 para centralizar a compra de minério de ferro e obter melhores condições das mineradoras, ofereceu oito cargas de minério de ferro da BHP, totalizando 1,14 milhão de toneladas para as siderúrgicas, de acordo com uma folha de oferta vista pela Reuters.

TEMOR NA AUSTRÁLIA SOBRE PROIBIÇÃO CHINESA

A Bloomberg informou no mês passado que a CMRG havia dito às principais siderúrgicas e traders para suspender temporariamente as compras de todas as novas cargas da BHP, aumentando uma pausa anterior nas compras do produto de finos Jimblebar da BHP, um tipo de minério de ferro, durante impasse nas negociações sobre novos contratos a termo.

A notícia provocou temores em Canberra de que a China estivesse preparando uma proibição da exportação mais lucrativa da Austrália, assim como fez com o carvão e outras commodities em 2020.

Embora a CMRG tenha dito às siderúrgicas no mês passado, durante as negociações com a BHP, para não comprarem os finos de Jimblebar da BHP, as compras de outros tipos de minério de ferro podem ser feitas com a permissão da CMRG, disseram à Reuters duas outras fontes com conhecimento direto do assunto.

COMÉRCIO DE FINOS DE JIMBLEBAR CONTINUA CONGELADO

Nenhuma das cargas vendidas ou oferecidas na quinta-feira foi de finos de Jimblebar, cujo comércio permanece congelado, de acordo com todas as quatro fontes.

A Reuters não conseguiu determinar quando a CMRG comprou suas cargas da BHP ou quantas cargas foram vendidas.

A CMRG não respondeu a pedido de comentário enviado por e-mail pela Reuters.

Um porta-voz da BHP disse que a mineradora não comenta sobre negociações comerciais.

O Jimblebar é um produto pequeno mas líquido, com cerca de 40 milhões de toneladas produzidas por ano, para as quais uma escassez limitada dificilmente provocaria alta nos preços do minério de ferro, disseram dois traders.

(Reportagem da equipe da Reuters em Pequim e Melbourne)