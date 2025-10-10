Escova secadora 4 em 1 da Britânia está com 41% off na Shopee; vale a pena?

Escovas secadoras são aliadas de quem gosta de estilizar o cabelo com frequência. Se esse é o seu caso, pode se interessar por este modelo da Britânia, que está em oferta na Shopee, com 41% de desconto, saindo por R$ 99,99.

Ela possui quatro funções: seca, alisa, modela e dá volume (veja o review completo aqui). Abaixo, separamos as principais informações sobre o produto e as opiniões de quem já comprou.

O que fiz a Britânia sobre essa escova?

Seca, alisa, modela e dá volume;

Tem duas opções de velocidade e três temperaturas;

Possui tecnologia de luz infravermelha que evita o ressecamento excessivo e sela as cutículas capilares;

Com cerdas Natural Care, que prometem realçar o brilho dos fios e reduzir o frizz;

Vem com revestimento em cerâmica que transmite o calor de forma uniforme, alisando e modelando os fios com facilidade e sem danificá-los;

Conta com tecnologia íons Tourmaline, que emite íons negativos que fecham as cutículas, mantêm a umidade natural dos fios e proporcionam brilho intenso.

Pode ser utilizada com os cabelos secos, úmidos ou molhados, adaptando-se às suas necessidades e rotina.

Tem design ergonômico e é bivolt.

Escova secadora Soft, da Britânia Imagem: Marcella Duarte/UOL

O que diz quem já comprou?

Na Shopee, o produto tem mais de 10.000 avaliações e nota média de 4,9 (de um total de cinco). Quem se declarou satisfeito com a compra elogiou o custo-benefício e capacidade de escovação. Confira:

Amei minha nova escova secadora, um ótimo custo-benefício. Sem palavras, só comprem! (...) Marcella Copasio

Produto chegou na própria caixa, sem avarias. Muito satisfeita com a compra. Ela esquenta bastante permitindo uma escovação rápida e resultado excelente. Recomendo a loja e o produto. As cerdas são firmes e macias, não machuca o couro cabeludo. Amei! Alessandra Hercos

Já é a terceira que tenho dessa marca, dura bastante, e me ajuda na rotina a manter o cabelo alinhado. Chegou rápido, a caixa chegou fechada porém solta sem proteção. Aline Menezes

Pontos de atenção

A principal reclamação dos compradores é sobre a embalagem para transporte; a escova costuma chegar apenas na caixa original do fabricante, sem outra proteção.

Eu amei acho que vale super a pena pelo preço. (...) O único ponto é o que tem em outras avaliações, poderia vir mais bem embalado. (...) Luisa Carvalho

(...) Não vem uma proteção maior, só vem na própria embalagem, poderia ter mais cuidado ao enviar. (...) Anônimo

Chegou dentro do prazo, só acho que deveria ser mais embalado, só veio dentro da caixa. (...) Nice Soares

