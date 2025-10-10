Topo

Enjoei aprova venda de 25% da Cresci Pedi por R$36,1 mi

10/10/2025 18h51

SÃO PAULO (Reuters) - A Enjoei aprovou a venda de 25% de participação da companhia na Cresci e Perdi por R$36,1 milhões, segundo fato relevante divulgado nesta sexta-feira.

A empresa afirmou que tomou conhecimento de descumprimento contratual relevante que impossibilita a continuidade da sociedade de forma imediata, a despeito da inexistência de indícios de qualquer impacto nas operações e nas demonstrações financeiras do grupo Cresci e Perdi, de acordo com o comunicado.

A participação havia sido comprada 2024.

"Dessa forma, após a avaliação de cenários, em defesa dos interesses da companhia, o conselho de administração aprovou a transação, mediante acordo prévio entre as partes envolvidas", afirmou a Enjoei em fato relevante.

(Por Igor Sodré)

